AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-28 10:19:22

Acer fremviser Predator X27 G-Sync HDR 4K Gaming Monitor

Når samtalen falder på skærme, så er de som alle andre produkter designet til hvert deres formål. Nogæe er designet til kontorbrug, andre til opgaver i f.eks. CAD programmer, og så er der bare den gruppe, der gerne vil have en billig computerskærm, som løser de mest basale opgaver tilfredsstillende. Men så er der også segmentet, der bruger der computerskærm hovedsageligt til gaming, og her kommer den nye Acer Predator X27 ind i billedet som en vigtig samarbejdspartner.



Acers nye Predator X27 G-Sync HDR 4K Gaming Monitor, har et mål for øjet, at levere på de parametre, som vil tilfredsstille en gamer bedst muligt, og her kommer G-Sync HDR, 4K og en 144Hz refresh rate ind, og vil gøre en forskel på netop gaming.

Acers nye Predator X27 kan tilmed prale af brugen af quantum dot technology, og kan tilbyde byde på 384 individuelle kontrolleret LED zones for at støtte op omkring kontrasten på HDR.



Predator X27 gaming skærmen understøtter også NVIDIA’s ULMB teknologi, som blandt andet skal varetage fast-on screen bevægelser, og gøre det til så smooth og crisp det overhovedet er muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Ligeledes finder vi Tobii eye-tracking systemet, som værende en del af den nye gamer monitor fra Acer. Designet på gaming skærmen tyder også på Acer har kigget i retning af sammenspillet mellem BenQ, som tidligere lancerede en gamer skærm, som havde en form for skærm omkring selve computerskærmen, som hjælper med til at udefrakommende lys ikke når ind og skaber gener på skærmen mens du gamer.



Der er ingen informationer om release eller officielle priser på Acers nye Predator X27 G-Sync HDR 4K Gaming Monitor, men der er vist ingen tvivl om den ikke bliver billig.

Credit: Acer