AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-28 12:33:08

Acer lancerer imponerende gaming-skærm

Acer har nyt guf til gaming-gutterne. Denne gang er det i form af en ny avanceret gaming-skærm.

Acer har nyt guf til gaming-gutterne. Denne gang er det i form af en ny avanceret gaming-skærm.

Acer gør sit for at blive en stor del af gaming-markedet. De er derfor på banen med et nyt spændende produkt til alle de engagerede gamere.



Mange gamere foretrækker specifikke gaming-skærme til at spille på, og det er det krav, som Acer nu har forsøgt at efterleve i form af den såkaldte Acer Predator Z35P.



Acers nye gaming-skærm er kurvet, og den er blevet udstyret med en opløsning på 2440 x 1440. Det er et noget mere end originalen der kun havde 2560 x 1080.



Dem der har interesse i at få fingrene i Acer Predator Z35P kan allerede nu forudbestille den fra Amazon. Den er blevet prissat til at koste 1099 dollars.



Acer lancerede sin første kurvede gaming-skærm tilbage i 2015. Nu har man altså fået den anden bragt på banen.