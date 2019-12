AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-10 12:58:29

Acer meddeler deres nye 4K HDR Predator X27 skærm forsinkes

Går du og venter på release af Acer Predator X27, så tyder det på ventetiden bliver lang til trods for første udmeldinger.

Den meget medieomtalte Acer 4K HDR Predator X27 gaming skærm, som skulle være sendt i handlen i august måned, er udsat til første kvartal 2018. Første gang vi stiftede bekendtskab med Predator X27, var under CES 2017 sammen med en anden gaming monitor, ASUS ROG Swift PG27UQ, hvor sidstnævnte er på vej til test på Tweak.dk

Acer Predator X27 er som med ASUS ROG Swift PG27UQ, bygget med et AU Optronics’ M270QAN02.2 AHVA panel, og byder på imponerende opløsninger, 3840 × 2160 pixels og en refresh rate på 144 Hz.

Af andre fede features på Acer 4K HDR Predator X27, finder vi et LED backlighting system med en 384 zone, 178°/178° horizontal/vertical betragtningsvinkel, og op til 1,000 nits.



Kravet er også voldsomt fra skærmens side, hvis du skal have alt til at peake. Acer skriver deres Acer Predator X27 stiller krav om et grafikkort fra NVIDIA GeForce GTX 10-series med en DisplayPort 1.4 port.



Vi holder øje med nye informationer om den nye super monitor fra Acer.