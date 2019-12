AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-24 11:34:39

Asus PG27UQ 4K HDR 144Hz G-Sync kommer i handlen fra juni

Asus PG27UQ 4K HDR 144Hz G-Sync kommer i handlen fra næste måned, og målet ifølge producenten er PC entusiaster og gamere. Den nye ROG Swift PG27UQ, er udover at være bygget med IPS 4K UHD HDR på 27 tommer – også udstyret med Nvidia G-Sync teknologi, og en 144Hz refresh rate, som kan overclockes.

Asus PG27UQ har quantum-dot teknologien på menukortet sammen med DCI-P3 farveskala for at kunne tilbyde brugerne langt mere realistiske farvegengivelse og farvegradering. Af andre features finder vi 4 ms responstid, 178°/178° betragtningsvinkle og understøttelse af 10-bpc (1.07 milliarder farver), maksimal lysstyrke på 300-1000 cd/m² maximum brightness, og slutteligt en statisk kontrast ratio på 20,000:1.



ROG Swift PG27UQ er ligeledes den første skærm, der kan afvikle 4K UHD ved 3840 x 2160 pixels ved en 144Hz refresh rate.

“Providing gamers with detailed ultra-high definition visuals at extremely smooth frame rates. Get unmatched levels of details, sharp images and crisp text”, forklarer Asus.

Priser og tilgængelighed er stadig ukendt.

I kan læse mere om Asus PG27UQ 4K HDR HER