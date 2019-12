AUTHOR :

BenQ præsenterer ny 32 tommer FreeSync 2 EX3203R monitor

BenQ byder indenfor til FreeSync 2 festen, så endelig ser ud til at tage fart på markedet. Deres nyeste skud på stammen, en 32 tommer buet EX3203R monitor monitor med en opløsning på 2560x1440, et VA panel, og en 144Hz refresh rate.



Benq EX3203R, er som skrevet – baseret på et VA (vertical alignment) panel, som placerer sig mellem TN og IPS paneler, og på papiret en bedre farvegengivelse og kontrast ratio. BenQ benytter sig her af et 31,5 tommer panel med en 1800R krumning, opløsning på 2560x1440, maksimal lysstyrke på 400cd/m2 og 3000:1, 178 graders betragtningsvinkel. Hertil kommer en 144Hz refresh rate og 4ms responstid.



Der er tale om et 8-bit panel, som udnytter 90 procent af DCI-P3 farvespektret, og grundet dets 400cd/m2, passer dækkes den af under VESA-certified DisplayHDR 400.



Af tilslutninger finder vi to HDMI 1.4, DisplayPort samt USB Type-C sammen med USB 3.1 Gen1 og headphone jack port.



Grundet det meget tynde ramme på computerskærmen, er det oplagt at sætte flere ved af hinanden i et næsten rammeløst multi-monitor setup.



BenQ EX3203R, er designet med producentens egen eye-care teknologi medg Flicker-free koblet oveni sammen med, Low Blue Light og Brightness Intelligence Plus (B.I.+).



Ganske som det fremgår tidligere, understøtter BenQ EX3203R AMD's FreeSync 2 teknologi, som optimerer ydelsen i HDR. EX3203R har også Low Framerate Compensation (LFC), low-latency, high-brightness pixels på programmet.



Prisen og officiel lanceringsdato er stadig ukendt.