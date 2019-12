AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-07 10:43:27

CES 2019: 27 tommer Razer Raptor gaming monitor introduceret på CES 2019

Razer udvider med nye produkter på ny front. Denne gang er en en ny gaming monitor introduceret på CES 2019, og dermed det første stand-alone display fra Razer.

Razer udvider med nye produkter på ny front. Denne gang er en en ny gaming monitor introduceret på CES 2019, og dermed det første stand-alone display fra Razer. En 27 tommers gaming skærm bydende på 2560 x 1440 QHD opløsning ved en 144Hz refresh rate, og mellem 1ms (med Motion Blur reduction) og 7ms response rate.

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.



Se nedenstående hands-on video for et overblik over hvad vi kan forvente.

Kilde: The Verge



Razer fortæller:



”Our new gaming monitor offers thin bezels and the screen reaches a brightness of up to 420 nits, and it supports HDR”



Vi har endnu ikke kunnet finde informationer for hvilken HDR standard gamer skærmen kommer med. Razer inkluderer understøttelse for AMD FreeSync men understøttelse af NVIDIA’s G-Sync er endnu ikke muligt.



Ganske forventeligt erRazer Raptor skærmen udstyret med producentens Chroma-kompatible LED light strips.

Forventet pris er $700 og lancering senere i 2019.



Læs mere HER



Kilde & Billeder:

The Verge