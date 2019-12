AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-04 14:06:08

CES 2019: GIGABYTE AORUS på vej med 10-bit, 144 Hz IPS FreeSync skærm

GIGABYTE's gaming brand AORUS, er efterhånden at finde i alle hardware segmenter gående fra RAM, grafikkort, bundkort og en række computertilbehør som tastaturer, mus m.v.

Udstillingsplatformen bliver CES 2019, og med sig har AORUS en 10-bit, 144 Hz IPS FreeSync skærm.

GIGABYTE's gaming brand AORUS, er efterhånden at finde i alle hardware segmenter gående fra RAM, grafikkort, bundkort og en række computertilbehør som tastaturer, mus m.v. Nu udvider de AORUS med en FreeSync kompatibel monitor, og de første rygter tilbage i 2018, ser altså ud til at bliver til andet end rygter.



Informationerne stammer fra to tweets, som viser en skærm spækket med tiden trend, RGB sammen med det Aorus omtaler som Aim Stabilizer. Hertil kommer Black Equalizer og Super Resolution ifølge tweets. Der skulle være tale om en 10-bit, 144 Hz IPS FreeSync skærm, men intet omtaler en opløsning. Det eneste vi må forholde os til, er 144Hz FreeSync via et 10-bits panel.



Billeder & Kilde

Reddit, AORUS Twitter, AORUS Twitter