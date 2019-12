AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-11 11:31:41

CES 2019: LG Signature OLED TV R med rulbart display hands on (Video)

Et af de helt store tilløbsstykker under CES 2019, er det nye LG Signature OLED TV R, som er designet med et rulbart skærmdisplay.

Et af de helt store tilløbsstykker under CES 2019, er det nye LG Signature OLED TV R, som er designet med et rulbart skærmdisplay. En funktionalitet der gør, at panelet ruller op af dets base ved aktivering af TV’er, og tilbage i basen på LG Signature OLED TV R, når fjernsynet slukkes.



Nu har Marques Brownlee tjekket LG Signature OLED TV R hands-on, og dermed giver os et langt grundigere indtryk end producentens hypede videoer af Signature OLED TV R.

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.



Hands down, er Signature OLED TV R er super spændende produkt, og noget både medier og forbrugere har ventet længe på at LG skulle præsentere i et færdigt koncept.

Kilde Marques Brownlee

Billeder & Kilde

Marques Brownlee