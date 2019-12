AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-07 13:58:41

CES 2019: Samsung har netop annonceret deres nye Micro LED TV med et 75 tommer display.

Samsung næsten sprøjter nyheder ud på CES 2019 førhen det hele starter. Sammen med nye Micro LED TV med et 75 tommer display, melder de også ankomsten af et 219 tommer The Wall display

Samsung næsten sprøjter nyheder ud på CES 2019 førhen det hele starter. Sammen med nye Micro LED TV med et 75 tommer display, melder de også ankomsten af et 219 tommer The Wall display.



Vi forsøger at få et first-hand blik på de spændende produkter under vores CES 2019 besøg i Las Vegas.

kilde: Engadget

Tweaks dækning af CES 2019 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Besøg Plantronics og se deres brede udvalg af headsets til både professionelt brug og gaming.



Samsung foræller:



”Samsung Electronics today introduced its latest innovations in modular Micro LED display technology during its annual First Look CES event at the Aria Resort & Casino in Las Vegas. The revolutionary new Micro LED technology designs featured at the event included: a new 75” display, a 219” The Wall as well as other various groundbreaking sizes, shapes and configurations for a next-generation modular Micro LED display – a 2019 CES Best of Innovation Award winner”



“For decades, Samsung has lead the way in next-generation display innovation,” said Jonghee Han, President of Visual Display Business at Samsung Electronics. “Our Micro LED technology is at the forefront of the next screen revolution with intelligent, customizable displays that excel in every performance category. Samsung Micro LED has no boundaries, only endless possibilities.”

Estimeret pris på et 219 tommer TV, 500,000+ kroner.



Du kan læse mere om Samsung Micro LED TV HER



Kilde & Billeder

Samsung