PUBLISHED : 2019-01-08 10:06:53

CES2019: Samsung har annonceret nye QLED 8K modeller. 98 tommer flagskib med i bunken

4K er på vej til at blive næste standard opløsning, men ikke alle producenter er af samme overbevisning.

Samsung kan noteres for den holdning, og producenten er delvist hoppet let og elegant fra 4K og videre til 8K. På CES2019 har Samsung fremvist en række nye QLED TV med 8K opløsning, som tager stafetten op fra det de præsenterede på IFA i 2018.



Den nye serie af QLED TV modeller rangerer fra en 65 tommer model og peaker ved 98 tommer. Vi mangler stadig basale ting som priserne på de forskellige QLED TV med 8K opløsning, men 85 tommer modellen de viste på IFA 2018, er påtrykt et heftigt prisskilt på whopping $15,000. Så logikken fortæller oset 98 tommer QLED TV med 8K opløsning, vil koste spidsen af en jetjager.

Samsung benytter sig af en Quantum Processor 8K chip i deres nye QLED modeller, og så inddrager de AI for at hjælpe med at kunne skalere op til en 8K opløsning på større lærreder. På nuværende tidspunkt er udvalget af 8K indhold meget begrænset, men om ikke andet, er Samsung så forberedt på dets kommen.



De nye QLED modeller fra Samsung understøtter ligeledes Bixby, udvidet understøttelse af Alexa og Google Assistant, og sammen med seneste annoncering om iTunes film og AirPlay 2, er Samsung godt gearet til nærmeste fremtid.



