AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-05-31 10:57:51

COMPUTEX 2017: ASUS annoncerer voldsom 35'' computerskærm

COMPUTEX 2017: ASUS annoncerer voldsom 35'' Skærm med 200hz, G-Sync og Quantum Dot. Et flagskib af en computerskærm, som uden tvivl vil dræne hardware budgettet en stund.

Udover en hel masse gamer laptops, har ASUS også nye gamer skærme oppe i Computex ærmet. ROG Swift PG35VQ, som dyret hedder bryster sig af et quantum dot panel på hele 35", 200hz opdateringshastighed og en opløsning på 3.440x1.440 (21:9) samt support for nVidias G-Sync teknologi og HDR, som skulle give et mere farverigt og realistisk kontrastbilled.

Skærmen understøtter også biografstandarden "DCI-P3", som skulle give op til 25% bredere farvedækning end sRGB samt en markant stærkere lysstyrke. Men hvad skal sådan et dyr så koste? ASUS har ikke ville give en salgspris endnu, men mon ikke den koster lige under en 9-10.000?

Kilde: ASUS