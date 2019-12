AUTHOR : Lars

Dell fremviser en HDR10 Ultrasharp monitor

Dell har annonceret deres første 4K/UHD high-end Ultrasharp HDR10 PC monitor, som oven i hatten byder på en Alliance Premium Certification.

Den nye 27” Ultrasharp UP2718Q kan andet end se godt ud på billeder, og ifølge Dell har UP2718Q skærme en maximum lysstyrke på 1.000 nits og 100 % AdobeRGB, 100 % sRGB, 100 % REC 709, 97.7 %, DCI-P3 og 76.9 % REC2020 color gamut, som uden tvivl stiller dig ganske godt, når det handler om farve nøjagtighed.



Det er stadig meget få informationer Dell har ladet slippe fri, men man må næste udlede den høje lysstyrke giver det nye 4K/UHD 3840x2160 panel fuld baggrundsbelysning.



Dell skriver blandt andet:



”In order to achieve this color reproduction with Dell PremierColor certification, each Ultrasharp UP2718Q is individually factory-calibrated and allows users to also customize the color parameters using the custom color mode”



Når det handler om tilslutninger, så har Dell designet deres Ultrasharp UP2718Q med DisplayPort 1.4, mini-DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0a porte sammen med 2x USB 3.0 inputs, så håndterer en 4 ports USB 3.0 hub.



Dell Ultrasharp UP2718Q jagter uden tvivl det professionelle segment, og prisen vil nok også skræmme de fleste væk med et prisskilt på $1,999.99.