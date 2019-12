AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-09 11:08:36

Disse smart TV modeller kan benytte sig af Apple AirPlay 2

Med annonceringen af samarbejdet mellem Samsung og Apple, er rækken af spørgsmål dukket op; understøtter mit TV Apple AirPlay 2?

Apple har hurtigt grebet stafetten, og frigivet en liste af understøttet smart TV modeller, som understøtter AirPlay 2, og dermed giver mulighed for streaming af musik, billeder medvidere direkte fra din iPhone eller iPad og over på et kompatibelt AirPlay smart TV.



Listen fra Apple inkluderer 2019 og 2018 kompatible modeller, hvor blandet andet Sony, Vizeo, LG og Samsung befinder sig.



Nogle af smart TV modellerne fra 2018, vil kræve en firmwareopdatering, som hverken Samsung eller Apple har frigivet på nuværende tidspunkt.



Nedenstående liste inderholder de smart TV modeller som understøtter AirPlay 2:



LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X series (2019)

LG NanoCell SM8X series (2019)

LG UHD UM7X series (2019)

Samsung QLED Series (2019 and 2018)

Samsung 8 Series (2019 and 2018)

Samsung 7 Series (2019 and 2018)

Samsung 6 Series (2019 and 2018)

Samsung 5 Series (2019 and 2018)

Samsung 4 Series (2019 and 2018)

Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85″, 75″, 65″ and 55″ models)

Vizio P-Series Quantum (2019 and 2018)

Vizio P-Series (2019, 2018 and 2017)

Vizio M-Series (2019, 2018 and 2017)

Vizio E-Series (2019, 2018 and 2017)

Vizio D-series (2019, 2018 and 2017)



Listen af kompatible smart TV modeller udvides løbende, og et godt råd er at følge med hos Apple HER, hvor de kontinuerlige vil udvide listen med nye modeller der støder til.

Billede & Kilde

Apple