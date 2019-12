AUTHOR :

G-Sync HDR computerskærme slippes løs indenfor få uger fra Acer og ASUS

Rygterne om kommende HDR monitors med Nvidia G-Sync support, har floreret i medierne noget tid, men nu tyder det på nye HDR monitors med Nvidia G-Sync er på trapperne fra Acer og ASUS.

PCWorld har taget et sneak peek på Acer's X27 Predator G-Sync HDR skærm, som skulle kunne håndtere en imponerende farvegengivelse takket være et to AU Optronic Quantum Dot display med 4K/UHD opløsning, 144Hz refresh rate, HDR10 understøttelse og 384-zone Full Array Local Dimming (FALD) backlight.

Andre jungletrommer omtaler Acer X27 Predator G-Sync HDR skærmen har en maksimal lysstyrke på 1000 nits, 4ms responstid, 178 graders betragtningsvinkel, to DisplayPort 1.4 og en HDMI indgang samt understøtte Tobii eye-tracking teknologi.

Iflg. PCWorld, kommer Acer X27 Predator G-Sync HDR i handlen indenfor 14 dage.

Med specifikationer der minder om Acer X27 Predator G-Sync HDR, skulle ASUS have en ny PG27UQ computerskærm på vej, men her er informationerne ganske spartane.

Der er stadig ingen officielle informationer ude om priser, meget peger i retning af €2556.50 for ASUS modellen, som er den samme pris vi ser på deres PG27UQ.