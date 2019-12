AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-04 23:56:26

Galaxy Note 8 kan blive udgivet med Infinity Display

De kommende Galaxy Note 8-ejere har noget at glæde sig til. De kan nemlig se frem til at få et lækkert display mellem hænderne.

De kommende Galaxy Note 8-ejere har noget at glæde sig til. De kan nemlig se frem til at få et lækkert display mellem hænderne.

Samsung har langt fra valgt at holde det hemmeligt, at de planlægger at udgive en ny Galaxy Note-phablet senere i år.



Detaljer vedrørende den nye phablet, som kommer til at hedde Galaxy Note 8, er endnu få. Dog melder flere rapporter, at den vil blive udstyret med et Infinity Display.



Samsung har allerede introduceret Infinity Display til Galaxy S8. Hvis også den næste generation af phablets udkommer med det populære display, så betyder det, at den såkaldte ”home button” vil blive fjernet. Den er heller ikke eksisterende på Galaxy S8.



Det er stadig uklart, hvilken specifik resolution, som det nye display kommer til at give. Dog har der været rygter om en 4K resolution.



Som det står nu, kan vi forvente at se Galaxy Note 8 ryge på butikshylderne engang i efteråret. Det er i hvert fald målsætningen fra Samsung.