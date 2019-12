AUTHOR :

HDMI 2.1 medbringer understøttelse for 8K skærme ved 60 Hz med sig

Langt om længe kommer den pressemeddelse vi har ventet på, teamet hos HDMI.org, har lanceret deres HDMI version 2.1, og her kommer blandt andet understøttelse af 8K skærme ved 60Hz. Der stilles dog ikke krav om du ejer en svinedyr 8K skærm, da HDMI version 2.1 også understøtter 4K med en refresh rate op til 120 Hz. Den nye HDMI version 2.1 standard understøtter ligeledes dynamisk HDR og helt op til 10K i visse kommercielle applikationer.

For at udnytte HDMI version 2.1 kræver det du ejer et “Ultra High Speed HDMI kabel”, hvis du skal udnytte de nye teknologi fuldt ud. Nuværende HDMI kabler, er ikke i stand til at levere 48 Gbps throughput, som HDMI version 2.1 bringer med sig. Ultra High Speed HDMI kablet er bagudkompatibel, hvilket betyder du også kan benytte Ultra High Speed HDMI kablet til nuværende grej på markedet sammen med HDMI 2.1 kompatible produkter.



Der vil dog uden tvivl går noget tid før vi ser produkter lanceret med HDMI 2.1 porte, og om du inden for nær fremtid får brug for, eller kan udnytte 8K skærme, er nok tvivlsomt. Her er selv 4K i mange tilfælde overkill.