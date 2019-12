AUTHOR :

Her er Acer EI491CR, En 49 tommer skærm med 144 Hz, FreeSync 2 og HDR 400

Acer har annonceret lanceringen af deres nye 49 tommers gamerskærm i form af Acer EI491CR, som nu er tilgængelig for en pris på $ 1.200.

Den store buede gaming monitor inkluderer 8-bit VA, 1800R, 144 Hz, 3000: 1 kontrastforhold, FreeSync 2 understøttelse, HDR 400 og en opløsning på 3840 x 1080 pixel over et billedformat på 32: 9.



Acer EI491CRe kommer med en lysstyrke på 400 cd / m² med farvedækning, der rammer en imponerende 90 procent DCI-P3 rating.



Specifikationer på Acer EI491CR:



– 48 Hz to 120 Hz – DisplayPort 1.2

– 48 Hz to 120 Hz – HDMI 2.0

– 48 Hz to 60 Hz – HDMI 1.4

– Maximum Resolution : 3840 x 1080

– Standard Refresh Rate : 120 Hz

– Overclock Refresh Rate : 144 Hz

– Color Supported : 16.7 Million Colors

– Dynamic Contrast Ratio : 100,000,000:1

– Brightness : 400 cd/m²

– Native Contrast Ratio : 3,000:1

– Tearing Prevention Technology : AMD FreeSync 2

– Color Depth : 8-bit

– Color Gamut : 90% DCI-P3



Acer fortæller:



“Immersion is everything. Become immersed in the game with this huge 49” DFHD 1800R curved monitor. Take your gaming to new horizons and beyond with AMD Radeon FreeSync 2 and a wide range of other features.” Connections on the display take the form of 1x DisplayPort, 1x HDMI 2.0 and 2x HDMI 1.4"



