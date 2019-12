AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-17 14:30:16

Kæmpe 49 tommer QLED 120Hz 5120 x 1440 pixel gaming monitor annonceret

Samsung går ikke ned på størrelse med deres nye 49 tommer QLED 120Hz 5120 x 1440 pixel gaming monitor. Er jagten gået ind på noget ekstremt, er deres CHG90 QLED gaming monitor bestemt et kig værd, hvis budgettet kan trække prisen.

Med en opløsning på 5120 x 1440 pixels, vil det uden tvivl være en fryd at game på med alt smækket op i settings.

AMD FreeSync 2 er en del af menukortet sammen med 1800R, og et rammeløst design på tre af siderne. Informationerne er stadig spartane, og de eneste informationer vi kan spore er 5120 x 1440 resolution (DQHD = Dual quad HD resolution, 1800R curvature and support for 120Hz refresh rate.

Pris og officiel lancering er stadig ukendt.

