LG fremviser nye ”Ultra” skærme forud for CES 2019

Er jagten startet på næste monitor indkøb, kunne det meget vel tænkes du skulle vente på CES 2019 skydes i gang.

Er jagten startet på næste monitor indkøb, kunne det meget vel tænkes du skulle vente på CES 2019 skydes i gang. LG har fremvist kommende ”Ultra” skærme forud for CES 2019, som i den grad sender spændende produkter på markedet inden for ultrawide displays – om du er gamer med hang til ekstra hurtige refresh rates, eller du bare vil have toppen af poppen inden for ultrawide skærme.

2019 LG UltraWide monitors kommer i to størrelser: en 49- tommer model samt en 38 tommer model med hhv. 32:9 and 21:9 aspect ratio. 49 tommer modeller byder på en 5120 x 1440 opløsning og 38 tommer modellen 3840 x 1600.

38 tommer skærmen kommer med 450 nits versus 350 nits på 49 tommer modellen, men uden USB-C port på bagsiden. Her bliver du nød til at kigge i retning af HDMI eller DP, hvis du f.eks. vil koble din bærbare til.

Den nye 28 tommer LG UltraGear gaming monitor håndterer en 144Hz refresh rate og føromtalte 3840×1600 opløsning, og understøtter ligeledes NVIDIA’s G-SYNC teknologi.

På nuværende tidspunkt er priserne ikke frigivet af LG, men ud fra størrelserne, bliver de bestemt ikke billige.

Vi forsøger at besøge producentens stand under CES 2019.

