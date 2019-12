AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-30 09:16:26

LG fremviser verdens første 88 tommer 8K OLED TV

4K er på vej til at blive en standard inden for fjernsyn og computerskærme, men det kunne meget vel være på nippet til at skifte. LG har fremvist et 8K display på IFA, som de hævder er verdens første 88 tommer 8K OLED TV.

4K er på vej til at blive en standard inden for fjernsyn og computerskærme, men det kunne meget vel være på nippet til at skifte. LG har fremvist et 8K display på IFA, som de hævder er verdens første 88 tommer 8K OLED TV.



Brian Kwon, president of LG Home Entertainment Company fortæller:



“LG’s first 8K OLED TV is the pinnacle of technological achievement and the next evolutionary step in display technology. 4K OLED played a major role in reshaping TV industry and LG is confident that 8K OLED will do the same”



Det nye super TV, kan håndtere en opløsning på vanvittige 7,680 × 4,320, hvilket er over 33 millioner pixels, eller med andre ord 4x 4K displays opsat i et kvadrat.



LG har endnu ikke omtalt prisen, ment aget prisen på 4K i betragtning, bliver deres nye super TV nok ikke billig.

Image credit: LG