Ny AOC CQ32G1 gaming skærm understøtter FreeSync og Gsync

AOC har introduceret en ny 31,5 tommer gaming monitor med en opløsning på 2560 x 1440, refresh rate på 1 ms, 144Hz med understøttelse af AMD FreeSync og nyeste G-Sync fra NVIDIA.

AOC CQ32G1 prissættes til £359, men ud fra specifikationslisten, understøttelser AOC CQ32G1 ikke HDR indhold.



Af andre features på AOC CQ32G1 finder vi 3000:1 kontrastforhold, 124% sRGB samt 1800R krumning.

Our new CQ32G1 gaming monitor offers 2mm bezels combined with a small 5mm black border. On the rear we have added one DisplayPort 1.2 input followed by two HDMI 1.4 inputs.



I samme ombæring har AOC annonceret ankomst af C24G1 (24″, $230), C27G1 (27″, $280) og C32G1 (32″, $300). Alle kommer med HD opløsning @ 1080p.



Specifikationer på AOC CQ32G1 31.5″ curved frameless gaming inkluderer:

– 32″ Class, 31.5″ Viewable AOC Gaming monitor with 2560×1440 Quad HD resolution (2K)

– 1800R curved monitor wrapping around you for an immersive gaming experience

– Rapid 1ms (MPRT) response and 144Hz refresh rate with AMD FreeSync for smoothest competitive game play

– 3-Sided frameless design with ultra-narrow borders for the ultimate multi-monitor setup

– 80,000,000:1 Smart contrast ratio

– DisplayPort, 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4 inputs (DP & HDMI cables included), Audio Line-out for convenience

– AOC LowBlue Mode and FlickerFree for wellbeing during extended gaming sessions

– Wall mountable (VESA compatible)



