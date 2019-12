AUTHOR :

Ny Philips E9 Quad HD buet monitor serie introduceret

Phillips har skabt og lanceret en ny serie af buede skærme. Denne gang i form af Phillips E9 Series. Sortimentet består af tre nye buede skærme, der ifølge Philips har fokus på billedkvalitet og indbyggede højttalere.

Den nye Philips 32 Curved Quad HD skærm har optimeret pixelstyringsteknologi, og kommer med en opløsning på 2560 x 1440 pixels og 178/178 grader ekstra bred synsvinkel.

Philips 32" og 27" er full HD LCD skærme med 1920 x 1080 pixel 16,9 Full HD opløsning. Her omtaler Phillips de nye skærme som ”true-to-life pictures with crisp details, incredible contrast and stunning visuals” I deres pressemeddelelse.

“The new monitors utilize high performance panels with high density pixel count, enabled by high bandwidth sources like DisplayPort, HDMI, and Dual link DVI that are critical for professional applications. Philips also packed its E9 Series with exclusive features, including its LowBlue mode and Flicker-Free technology. Philips LowBlue Mode uses a smart software technology to reduce potentially harmful blue light and Philips Flicker-Free technology regulates brightness to reduce flicker for a more comfortable viewing experience.”

Der er ingen officielle priser tilgængelig, og det same gør sig gældende med hensyn til officiel lancering.

