AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-12 11:55:32

Nyt skærm-monster på vej fra Samsung

Kan du ikke få plads nok på skærmen, så er Samsung klar med en ny 49" skærm, som tilmed understøtter AMD Freesync 2

Samsung er hoppet med på AMD FreeSync 2 vognen, og er nu klar med 3 nye computerskærme i deres CHG70 series, som bliver udbudt I 27” og 32” samt en MASSIV 49” CHG90.



Ifølge de frigivne informationer fra Samsung, så er alle 3 nye computerskærme baseret på et VA-panel med 1800R krumning, Quantum Dot teknologi samt HDR og generelt er de meget ens mht. specifikationerne ud over den åbenlyse forskel i skærmstørrelse.



27” og 32” versionerne byder på en opløsning på 2560x1440, og føromtalte VA-panel med en standard 16:9 aspect ration, mens vi på den kæmpe store 49” CHG90 monitor får en opløsning på 3840x1080 og en UltraWide 32:9 aspect ratio.



Ens for alle PC-skærme er en 178 graders betragtningsvinkel, 1ms response time, 125 % sRGB og 95% DCI-P3 color range. Hertil kommer en refresh rate på 144MHz og understøttelse af AMD FreeSync 2, som er planlagt til at kunne give HDR baghjul, og Low Framerate Compensation (LFC),

Alt du skal vide om AMD Freesync 2



Samsung skriver selv følgende lovprisende tekst:



With our new optimized AMD Freesync 2 monitors, we offer better HDR support, Low Framerate Compensation (LFC), low-latency, high-brightness pixels, excellent black levels and a wide color gamut to display High Dynamic Range (HDR) content.



På CHG70 serien finder man 2xHDMI, 1x DisplayPort sammen med en USB 3.0

CHG90 series med den store 49” skærm, er designet med en DisplayPort, mini-DisplayPort og 2x HDMI, og samme USB 3.0



Prisen på 492 udgaven er US $1499, og kan allerede bestilles via Amazon.com. 32” CHG70 versionen, kan handles direkte fra Samsung til US $699, og 27” til US $599



Kilde: Samsung