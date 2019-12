AUTHOR :

Prisen på 144Hz skærme falder fortsat

Mens mange virksomheder bruger bunker af tid på at forklare, hvor fantastiske indhold ser ud i 4K, vil de fleste computer gamere hellere have en højere opdateringshastighed end en 3840 x 2160 opløsning.

Heldigvis faldt prisen på 144Hz gaming skærme sidste år, og denne tendens fortsætter hele 2019.

Redaktionen på DigiTimes omtaler, at gennemsnitsomkostningerne på et 144Hz-panel faldt med 10 procent sidste år og er faldet yderligere 5 procent i 2019.

Blandt de medvirkende til dette, er flere kinesiske virksomheder, der jagter de store fisk i vandet hos de spillemarkedslederne som Samsung Display, LG Display og AU Optronics.

Dette kapløb kan værende med til de faldende priser fortsætter.

Kinesiske panelproducenter som BOE Technology, CPC-Panda LCD Technology og China Star Optoelectronics Technology, begyndte for nylig at producere deres egne paneler aimet efter spil industrien, har i den grad skubbet til en øget produktion.



Udskibningen af paneler steg over 60 procent til 6,1 millioner enheder i 2018, og øgningen i konkurrence har sænket priserne globalt på isør 144 Hz panel, som har vundet indpas i gamer skærm segmentet mens de store leverandører kan fokusere på modeller med opdateringshastigheder på 165Hz til 240Hz, hvilket betyder, at prisen for disse paneler også eventuelt kan falde.



Hvor gamere tidligere blev konfronteret med et valg af et 4K panel eller en 144Hz opdateringshastighed, er der nu skærme tilgængelige, som Acer Predator X27 og Asus ROG Swift PG27UQ, der tilbyder begge - selv om de ikke ligefrem er budgetorienteret.



Selv om 1440p @ 144Hz (eller højere) betragtes som et sweet spot, er 1920 x 1080 ofte det foretrukne. Steam hardware- og software-undersøgelse: February 2019, viser at 62 procent af alle deltagende Steam brugere, foretrækker netop 1920 x 1080.



Vi følger udviklingen tæt.

