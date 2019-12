AUTHOR :

Samsung 240Hz G-Sync kompatibel buet CRG5 gamer skærm afsløret

Samsung fylder godt i gadebilledet inden for computerskærme, og det samme gør sig gældende inden for gamer skærme.

Samsung har nu lanceret deres nye CRG5 gaming monitor. En 27 tommers buet gaming skærm, som er en G-Sync kompatibel buet skærm med en opdateringsfrekvens på 240 Hz.



Samsung fortæller:



“Samsung’s delivering next-level gaming experiences with innovative curved displays using the latest graphics technology to immerse gamers like never before,” said Seog-gi Kim, Executive Vice President of the Visual Display Business at Samsung Electronics. “Combining a 240Hz refresh rate with NVIDIA G-SYNC compatibility in Samsung’s new CRG5 curved gaming monitor gives gamers advanced performance for the most graphic-intense games.



The 27-inch CRG5 delivers a 1500R display curvature combined with a lightning-fast refresh rate through 240Hz RapidCurve™ technology, eliminating screen lag time while displaying ultra-smooth scenes for a truly immersive experience. The monitor has been validated by NVIDIA to meet the performance and image quality requirements for G-SYNC compatibility and delivers smooth, tear-free, low-latency gameplay during any scene, all in full HD resolution (1920×1080)”



Du kan finde mere information om den nye Samsung 240Hz G-Sync-kompatible buede gaming monitor hos Samsung på nedenstående link.

