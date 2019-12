AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-01 09:54:01

Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus lækket

Det måtte jo ske næsten vanen tro, produktbilleder lækkes forud for officiel lancering. Denne gang rammer det Samsung og deres kommende Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus smartphones.

Pressebillederne kom dog forud for dette leak, og her blev vi også delvist præsenteret for Samsung Galaxy S9 and Galaxy S9 Plus. Nu er der dukket nye illustrationer op, som giver lidt mere insight af hvad vi har i vente. Når det handler om designet på Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus telefonerne.

Tidligere informationer gik i retning af Galaxy S9 var designet med en standalone kamera og Galaxy S9 Plus med et dual setup, og dette bekræftes igen af de to nye billeder.

Hvad vi også ser ud til at have på plads, er deres fysiske størrelse, som dermed skulle være det samme vi så på Galaxy S8 and Galaxy S8 Plus modellerne. Det både være sig display størrelsen og selve rammen.

Alt efter hvor du er fysisk lokaliseret mht. land, bliver Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus udstyret med den nye Qualcomm Snapdragon 845 processor og Samsungs egen Exynos 9810 processor.

Vi forventer Galaxy S9 kommer med 4GB RAM og S9 Plus med 6GB RAM. Som standard kommer Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus med 64GB lager, og du kan herefter vælge en model med helt op til 512GB lagerplads. Hertil kommer producentens nye Intelligent Scan feature, som bliver Samsungs pendant til Apples FaceID. Hvor Samsung vil skille sig ud på dette front, er ved deres teknologi samler både en ansigtsscanner og irisscanner i en og samme pakke.

Samsungs officielle presseevent afholdes under MWC 2018, som finder sted 25 februar.

Forudbestilling af Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus starter fra 2 februar, og lanceres 16 februar.