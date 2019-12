AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-07 14:07:30

Samsung har officielt lanceret The Wall Professional med levring i Q3 2018

Første gang vi fik The Wall præsenteret, var på CES 2017, og så har Samsung taget skridtet videre og MicroLED display.

Første gang vi fik The Wall præsenteret, var på CES 2017, og så har Samsung taget skridtet videre og MicroLED display. Informationerne kom redaktionen imøde i går via en pressemeddelse, men til trods for Samsung officielt har lanceret The Wall mangler vi stadig vigtige informationer som pris.

Samsung The Wall Professional skulle efter sigende allerede være lagt på butikshylderne til business segmentet, og med forventet levering sidst i 2018.

“Through the launch of The Wall Professional, we are changing the way users interact and the way businesses display content by delivering a one-of-a-kind visual experience,” said Seog-gi Kim, Executive Vice President of Visual Display Business at Samsung Electronics. “This first-of-its-kind display is just one product in our broad InfoComm 2018 line-up aimed at providing a state-of-the-art, next-generation visual experience. We look forward to sharing our vision for what’s next with our customers, partners, and peers at the world’s largest event for AV(audio visual) professionals.”

Kom så med prisen, Samsung.