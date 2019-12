AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-23 20:44:22

Samsung præsenterer ny gaming-skærm

Det er altid populært at præsentere nye gaming-produkter ved Gamescom. Anderledes står det ikke til i år.

Samsung har netop afsløret en ny gaming-skærm, og det er en stor en af slagsen. Skærmen er blevet præsenteret under Gamescom, der er et af de absolut største events i gaming-industrien.



Den nye gaming-skærm går under navnet CHG90 QLED. Det er et monster, der af Samsung selv er blevet beskrevet som verdens største gaming-skærm, i hvert fald i forhold til gaming-skærme, der har mulighed for at tilbyde en biografisk oplevelse med Imax-style.



CHG90 QLED er en HDR gaming-skærm, der ankommer med en resolution på 3840 x 1080.



Der er desuden tale om en gaming-skærm, som er blevet udstyret med nogle imponerende farvemuligheder, hvilket skyldes Quantum dot.



Samsung har endnu ikke offentliggjort en specifik udgivelsesdato, men det forventes, at en udgivelse kommer til at finde sted i løbet af september.

