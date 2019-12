AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-26 01:59:55

Samsung skal supplere OLED-skærme til iPhones

De nye iPhones kommer ikke kun til at bestå af Apple-udstyr. Planen er nemlig, at de skal monteres med OLED-skærme fra Samsung.

iPhone 8 er endnu ikke blevet udgivet, men allerede nu er der rygter som er relateret til efterfølgeren.



En række rapporter melder således, at Samsung har indgået en større samarbejdsaftale med Apple.



Aftalen betyder, at Samsung skal supplere mere end 180 millioner OLED-skærme til Apple’s iPhones i 2018.



I betragtning af, at Apple meget vel kan ske at udgive mere end en OLED-venlig iPhone i 2018, så synes aftalen slet ikke tosset for Samsung.



Indtil videre har Apple dog kun en enkelt OLED-venlig iPhone på vej. Det er den kommende iPhone 8.