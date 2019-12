AUTHOR :

Samsungs 85 tommer 8K TV kommer med et vanvittigt prisskilt og kan nu forudbestilles

Samsung lancerede deres nye 8K TV tidligere på året under IFA messe, og nu er der langt om længe kommet et prisskilt på deres nye super TV, og samtidigt er det muligt at forudbestille det nye 8K TV.

Samsungs 8K TV frigives i flere størrelser: 65”, 72”, 75” og en 85” Q900R topmodel.



Er du typen der nægter at gå på kompromis på indkøb af gadgets, og dermed vil jagte topmodellen, Samsung Q900R 85”, vil det dræne husholdningsbudgettet for $15,000 eller knap 100,000 danske kroner!



Retur får du toppen af poppen inden for 8K TV udstyret med et hav af nye teknologier og features såsom AI, Samsung’s Quantum Processor m.v.

Den officielle lanceringsdato er 28 oktober 2018.

