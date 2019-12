AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-25 14:12:39

Sharp LV-70X500E 8K TV lanceret til en pris på 83000 danske kroner

Sharp har lanceret deres nye 70 tommer Sharp 8K TV, Sharp LV-70X500E, som skulle være på vej i butikkerne hos udvalgte forhandlere. Prisen på Sharp LV-70X500E sættes til €11,200 – svarende til små 83000 danske kroner for denne skønhed.



Sharp LV-70X500E byder på ikke mindre end 33 millioner pixels, eller en opløsning på 7680 x 4320, fire gange større end 4K Ultra HD og 16 gange så mange pixels som Full HD. Denne massive opløsning, giver en pixeldensitet på 125 ppi, og så understøtter Sharp LV-70X500E også HLG og HDR10.



LV-70X500E er bygget med otte HDMI udgange, og dermed fire standard 2K/4K porte og fire reserveret til 8K input via 4 parallelle HDMI tilslutninger.



Sharp skriver følgende om deres LV-70X500E:



”Still images in 8K can be viewed from USB storage media while the TV-Monitor will up-convert various content to 8K using its picture processing suite.



Since the onset of television technology, the goal was to create the perfect illusion on a screen. At the dawn of the HD era, resolution was mainly about sharpness. But sharpness must not be an end in itself. Current TV pictures don’t lack sharpness, they lack naturalness.

Together with enhancing resolution, we also have to enhance color reproduction and contrast to get as close as technologically possible to a real life image,” explains Sascha Lange, Vice President Marketing and Sales Europe. “Also, resolution is relative to screen size and viewing distance. By quadrupling the resolution, the screen size can also quadruple and still offer the same sharpness at constant viewing distance.

In the future, 8K will be the enabling technology to establish ever bigger TV screens in homes without sacrificing picture quality. With Full HD and 4K, a clear trend towards bigger screen sizes can already be observed in all major TV markets. 8K will allow this trend to continue to wall filling screen sizes that previously have been the subject of science fiction novels.

“With 8K, displays with 70 inch diagonals like our LV-70X500E will become a standard size for the living room and much bigger screens will soon follow”



Forventet i butikkerne fra slutningen af indeværende måned.