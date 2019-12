AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-16 13:11:00

Sharp starter masseproduktion af OLED skærme

Med en snarlig opstart af en masseproduktion inden for OLED melder Sharp sig ind i kampen om smartphone skærme. Allerede fra andet kvartal af 2018 forventer Sharp at kunne fremvise deres egen smartphone med OLED display.

Ifølge producentens CEO, Dai Jeng-wu, skruer Sharp op for leverancen af OLED paneler fra indeværende måned, som skal imødekomme efterspørgelsen fra OLED kunderne.



Sharp, der er en del af Foxconn, har længe meldt ud der jagter en vej ind i Apples produktionskæde, og få andel i blandt andet iPhone X produktionen, hvor vi pt. ser Samsung placeret som forsyner af OLED skærme.



Japan Times har tidligere meldt sig på banen med informationer om, at Sharp opdeler deres produktion til at have en der varetager produktion af skærme til laptops og smartphones, og en division der tager sig af OLED paneler til TV.

