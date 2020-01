AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-11 13:45:10

Sony 16K Crystal LED skærm måske på vej

4K indhold til tilhørende 4K skærme, hænger ikke på træerne på nuværende tidspunkt. Det same gør sig gældende for 8K indhold, som er noget nær non-existent.

4K indhold til tilhørende 4K skærme, hænger ikke på træerne på nuværende tidspunkt. Det same gør sig gældende for 8K indhold, som er noget nær non-existent.

Det fraholder dog ikke Sony i at producere fremtidsikret produkter. Via et Yokohama-baseret kosmetikfirma, shiseidogroup nye forskningscenter, har Sony monteret en ny 16K skærm, som er bygget med producentens egen Crystal LED teknologi, og en skærm med 64 gange så mange pixels som et 1080p TV.

16K skærmen strækker sig mellemnførste og andet etage i rummet, og fremviser unikt optaget indhold af dyreliv, som Sony har skabt kun til denne installation.

Læs mere HER

Kilde & Billeder

Sony