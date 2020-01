AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-11 19:09

Apple Pro Display XDR kræver speciel poleringsklud

Apple sendte for nyligt sin nye Pro Display XDR på markedet. Dette er helt klart ikke en skærm, der er rettet mod den almene forbruger grundet den ret pebret prisskilt på over 35.000 kroner. Alene af den grund, vil Apple Pro Display XDR bestemt være uden rækkevidde for langt de fleste kunder, som måske ikke nødvendigvis har behov for eller ser behovet for at bruge så mange penge.

For dem, der planlægger at sende visa kortet på overarbejde for at blive ejer af Pro Display XDR, bør du måske notere dig et lille supportdokument, der er offentliggjort på Apples websted. Apple forklarer heri, at skærmen KUN må rengøres med den poleringsklud, der kommer medfølgende i emballagen.

“Use only the dry polishing cloth that comes with your display to wipe dust or smudges off the screen. Don’t add water or use other liquids to clean the nano-texture glass.” They also warn to “never use any other cloths” to clean the nano-texture glass, and that if you were to lose the polishing cloth, you will need to contact Apple to get a replacement (although we have no idea how much this will cost).

Så hvis du planlægger at købe den nye Pro Display XDR fra Apple, bør du huske på kun at benytte dig af den medfølgende poleringsklud, så at du ikke ender med at ridse eller beskadige skærmen.





Kilde & Image credit

Apple