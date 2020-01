AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-06 12:09

Asus ROG Swift 360Hz: Verdens hurtigste skærm

Et tæt samarbejde mellem Asus og Nvidia har resulteret i Asus ROG Swift 360Hz: Verdens hurtigste skærm. Asus ROG Swift 360Hz er en G-Sync-kompatibelt computerskærm, hvor fokus blandt andet har været på at eliminerer ghostning og screen tearing på trods af den høje opdateringsfrekvens. Ud over den voldsomme opdateringshastighed, er der tale om en helt ”normal” Asus ROG Swift 360Hz med 1080p opløsning og 24,5”.





Der er kun to grunde til, at folk vil hoppe på denne nye gamingskærm: De vil have det nyeste tilgængelige på markedet uden hensyntagen til, om de rent faktisk kan bruge den til noget, eller de hardcore competitive CS:GO eller Overwatch gamer, hvor alle kneb gælder, når det handler om at slå modstanderen.

Tidligere analyser viser, at nuværende 240Hz skærme, rent faktisk kan gøre en forskel blandt pro-spillernes responstider, men selvom forskellen mellem 120 og 240Hz meget vel kunne være mærkbar for nogle, hvordan vil det så forholde sig, når vi trækker elastikket fra 240Hz og til 360Hz?

Spørgsmålet er, skalerer det sig op til 360Hz uden nogen form for problem? og er vi overhovedet i stand til at drage fordel af 360Hz i spil?

Asus og Nvidia hævder, at det gør en forskel.





For en almindelig spiller vil det sandsynligvis ikke være penge værd, og vi tør næsten ikke gætte på prisskiltet, der følger med Asus ROG Swift 360Hz, når vi engang bliver det præsenteret. Der er endnu ingen informationer om lanceringsdato for Asus ROG Swift 360Hz.





Source & Image credit:

ASUS, Nvidia