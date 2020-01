AUTHOR : Uber

Verdens første 1000R gamer skærm kommer fra MSI

Under dette års CES 2020, har MSI fremvist deres Optix MAG342CQR: Den første skærm med en 1000R krumning!





MSI har afsløret verdens første 1000R buede gaming monitor, Optix MAG342CQR. Det buede 1000R panel blev annonceret i november, og på CES 2020 planlægger MSI at præsentere denne fantastiske buede skærm til offentlig beskuelse for alle fremmødte.

Optix MAG342CQR har en skærmstørrelse på 34 tommer sammen med en krumning på 1000R, som faktisk svarer til kurven for det menneskelige øje. Denne 1000R krumning giver langt mindre øjenbelastning, når du spiller i længere perioder, mens den også giver mulighed for meget mere ”nedsænkning” i spil / videoer.

Bruger vi producentens forgænger, Optix MAG341CQ, til sammenligning er Optix MAG341CQ en 34 tommer skærm, der tilbyder en kurve på 1800R. Optix MAG341CQ har den samme samlede opløsning som Optix MAG342CQR, som er UWQHD. UWQHD opløsningen er 3440 x 1440 og giver spil mulighed for at se fantastisk ud, mens de viser flere detaljer på grund af den større størrelse. Aspektforholdet på 21: 9, giver dig mulighed for at nyde de nyeste AAA-spiltitler for fuld udblæsning rent visuelt, hvis resten af computeren vel og mærke kan fælge med.

Optix MAG341CQ tilbyder en opdateringshastighed på 100 Hz, hvilket giver mulighed for fantastisk gaming-visuals, der gavner især hurtige spil, såsom first-person shooters, fighters og racing simulator. Da Optix MAG342CQR er en opdateret version af Optix MAG341CQ, vil opdateringshastigheden på denne skærm være mindst 100 Hz, potentielt endda 144 Hz, som langsomt bliver industristandard for de fleste gaming skærme på markedet fremover.

Optix MAG342CQR vil have den samme menu som dens forgænger, og derfor er settings nemme at tilgå on-the-fly eller via spil. MSI har endnu ikke frigivet alle de fede specifikationer, men mon ikke det er et spørgsmål om tid.

Prisen er stadig ikke omtalt.





