NVIDIAs G-Sync skærm: 360Hz opdateringshastighed

Normalt vis er den almene konsumer-computerskærme ikke bygget med banebrydende opdateringsfrekvenser, som man typisk finder på mere professionellem computerskærme, hvor netop opdateringshastigheden kan være af altafgørende betydning.





På typiske gaming-skærme ser vi opdateringsfrekvenser mellem 120Hz og 240Hz, men det ser nu ud til, at NVIDIA vender industrien på hovedet, eftersom de netop har annonceret nye G-Sync-skærme, der er i stand til at opnå en vanvittig 360Hz opdateringsfrekvens. Dette betyder, at ved disse opdateringshastigheder vises en frame en gang hver 2,8 ms, hvilket NVIDIA hævder, er ca. 6 gange hurtigere sammenlignet med traditionelle gaming-skærme og tv'er.

I henhold til NVIDIA’s egen forskning er der visse fordele forbundet med skærme med højere opdateringsfrekvens, såsom G-SYNC Esports paneler. Nogle af de nævnte fordele er:

- Nemmere målsporing (mere flydende animationer)

- Reducerede distraherende effekter (mindre ghosting og tearing)

- Se fjender tidligere (reduceret system-delay)





NVIDIA sætter egne ord på:

- Blistering Fast Refresh Rate: 360Hz delivers crystal clear visuals, extremely low system latency for faster reaction times, and the smoothest motion to keep pros on target.

- Designed for Esports: Play how the pros do and never miss a critical moment with the highest performance 24.5 inches Full HD display.

- Superior Clarity: No distracting tearing, stuttering, flicker, or artifacts with NVIDIA G-SYNC VRR technology.

- Quality Certified by NVIDIA: All G-SYNC certified displays undergo a rigorous validation process and are subjected to 300 image quality tests to ensure they deliver consistent quality and maximum performance.





Vi skal dog lige skynde os at tilføje, at NVIDIA laver ikke selv disse skærme, men har slået sig sammen med andre for at gøre det. Et af disse virksomheder er ASUS, der også afslørede ASUS ROG switch 360. der er tale om en 24,5 tommer skærm, 360Hz opdateringsfrekvens, og som forventet vil være G-Sync-certificeret for at forhindre screen tearing, som ALLE gamere hader.

Der er ikke endnu ingen informationer om, hvornår ASUS ROG Switch 360 frigives, men lanceringen skulle være planlagt til 2020. Der blev heller ikke nævnt pris, men du kan være sikker på, at den helt sikkert vil koste mere end den typiske gamer skærm.









