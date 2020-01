AUTHOR : Patfigs

PUBLISHED : 2020-01-06 06:00

En digital fremtid CES 2020

Så blev CES 2020 skudt i gang for de større medier, og heldigvis var Tweak.dk med på listen over de inviterede. Agendaen for i dag starter meget overordnet med digitale tider og digitale trends, vi skal forvente i 2020, og slutter af med et kig på de primære nye produkter. Her taler vi om produkter, som på tirsdag bliver vist på selve CES messen for alle.





Særligt den sidste del af programmet ser vi frem til, men de andre emner, er da bestemt også interessante, og set ud fra den kø jeg står i, er vi ikke det eneste medie der er af samme mening.









Hvis man skal trække de vigtigst overskrifter fra det første arrangement er, er det af vi skal forvente, at den velkendte skærm samt tastatur vil forsvinder, da hjerne-interfacet er på vej. (dette emmer skal vi på Tweak nok jagte langt mere om under CES 2020)

En anden tidsrøver på CES 2020 bliver sundsektoren og digital hjælpemidler i hverdagen, som vil fylde meget i de globale nyheder fra 2020 og frem.

Jeg vil forsøger at gengive de forskellige indslag, og jeg beklager på forhånd, hvis det bliver lidt rodet, men sådan er messer.

Lidt frækt kan man sige, at vi i fremtiden enten sover eller træne! Nej, det er faktisk to af de helt store fokusområder under de første præsentationer.

Hvis vi gennemgår præsentation over vores menneskelige levetid, starter vi med vores mindste børn:

At småbørnsforældre har søvn som et stort ønske, og at sove ofte er en mangelvare kunne godt mærkes. Vi fik fremvist en vugge som kan ”vugge” så barnet vil sove bedre ved hjælpe-data og tidligere indsamlet data, og man forventer, at småbørnsforældre i fremtiden, kommer til at drive helt nye former for teknologier, da nutidens forældre er ”digitale” indfødte, og forventer, at der står teknologi klar som hjælpemiddel.

Men den teknologiske udvikling vi (Ifølge CES) også rammer legetøjsindustrien. I dag findes der analog legetøj og digital legetøj. Her forventer man en langt større sammensmeltning i fremtiden.

Jeg fik en lille demo af et firma som hedder Doodlematic. Deres koncept er, at du i en bog eller via et hvidt papir, kan tegner forskelle ting, og ved at køre det gennem deres program, omdanner tegningen sig til et pc spil. Dette gør, at man kan få en leg til at at blive indlæring.

Når vi nu kan få vores børn til at sove, eller udvide deres leg til hjemmelavet pc spil via hybrid legetøj, er det en hver forældres ”drøm”, at kunne smide sig på sofaen og se en god film, men nej, dette er ikke nødvendigvis det rigtig for vores helbred. Med data kan vi måle, hvornår du skal til at bevæge dig igen. Her har en producent gjort det til deres vision at hjælpe særligt én målgruppe - dem som har stor sandsynlighed for hjerteanfald. Producenten er Neofaect, og de har udviklet og fremvist et Smart Balance produkt.

Ifølge producenten skulle dette nedsætte hjerteanfald betydeligt.

Som en følge af smart Balance, bliver data og nye produkter inden for "sundhedsdata" stort, og ifølge CES, er disse data altafgørende, og er mere følsommen end så mange andre data. Her vil vi i fremtiden møde en rækker problemer som for eksempel hvad vi skal stole på, og hvad og hvem kan vi forsvarligt give vores data til.

Men lige meget hvad, vil sundhedsområdet få en masse spændende nye muligheder. Her blev VoiceTech fremvist. Nu kan en læge undersøge dig i tilfælde af du bliver syg lige meget hvor du befinder dig geografisk via 10 målepunkter som hjerte, lunger, ”lyd”, blod (tror jeg nok) med videre via denne lille enhed. Pænt smart.

*

Rent Star Wars stil..

At annalysere vores data, og få mere ud af den nye , er noget som Tech Up, har videreudviklet på for at hjælpe mennesker med at sove. Som jeg forstod deres forretningsgrundlag, samler de alle kendte ”normale enheder” og sammenligner deres data, for herefter at give en række forslag til, hvordan du kan sove bedre,

Bedre søvn er vigtig. For nogle år siden hørte jeg en spænderne forelæsning om ”Hvordan man forbliver tidsrask”, og en af hovedingredienserne var søvn. Få den rigtig mængde søvn, og kroppen vil få det bedre.

Hvis du får din søvn, og bedre immunforsvar hvorfor så ikke også blive pænere?

Det måtte jo komme, en ny app, som er udviklet til at hjælpe dig til at få en flot hud. Du tager en selfie, herefter måler den dit ansigtet med over 200 målepunkter, samt laver en analyse ud fra en database baseret på over 10.000 andre ansigter for at kunne give dig den helt præcise køre plan for, hvordan din hud kan blive pænere.



Forældresøvn, digital legetøj, digital sundhed, færre hjerteanfald og flot hud, hvad mangler så?

Fitness-verden har været og er stedet. hvor man måler næsten alt digital. Inden for dette område forsætter udviklingen nu digitalt. Man forsøger at bruge indsamlet data anderledes for at afhjælpe særligt de amerikaner, som er overvægtige, og netop overvægt fylder massivt i nyheds billedet. Tallet for overvægtige amerikanere giver bekymring, da over 50% af befolkningen er registreret som overvægtig.

En lille sidekommentar, var min egen morgenmad, og jeg vil have dette i tankerne resten under resten af CES.

Indsamling af data kommer også integreret i vores hverdagstøj samt vores arbejdstøj. Helt præcist hvordan integrationen udføres, kommer der mere om tirsdag på CES. Jeg er ikke sikker på vi kan dække dette på grund af møder, men jeg var så heldig at møde en anden producent, Xenoma, som også laver sensorer i tøj. Deres produkt kan måle hjertetryk, bevægelser med videre, og særligt bevægelser, kan blive nøgleordet inden for den digitale sundhedssektor. Nu forskes der i at måle for eksempel, hvis en person ikke har bevæget sig i noget tid, eller pludselig laver en falde-øvelse; her tænker jeg særligt på ældre mennesker nu kan få hjælp hurtigere, hvis uheld opstår i hjemmet eller andre steder.

Det gode ved disse sensorer er, at de er godt gemt. Jeg fik ok til at tage et billede af producenten med sensor-tøj på.

Men det er ikke kun produkterne, som ændrer sig. Med alt den nye teknologi, vil vores købemønstre også forandre sig markant samt måden vi betaler på. Hvem kendte til Apple Pay for 4 år siden?

Sidste store tema er shopping.

Voice search er et stort marked - særligt i USA. Her er det langt mere udbredt at købe via Google assistent eller Amazon Alexa. Vi skal forventer at dette bliver langt mere integreret og langt mere funktionsløst i fremtiden.





Et eksempel kunne være mens du fylder opvaskemaskinen. Denne vil kunne komme til at holde styr på, om du mangler opvaskepulver, og når maskinen registrerer manglen, vil den spørge om der skal bestilles mere. Denne integrering af smart home produkter i hjemmet, vil også påvirke vores fremtidige holdning til penge.

For to år siden var bitcoins på alles læber og i rivende udvikling som betalingsmiddel. Men hvad med den nærmeste fremtid?

Kan i forstille jer at Google fungerer son en bank?

Blockchain kan man godt holde lidt øje med, og foredraget om netop Blockchain var super informativt.

Dette var et indblik i vores første møde med CES 2020.

Vi glæder os til at se alle udstillere klar fra på tirsdag, og vi vil forsøge at give jer det fulde overblik af, hvad vi synes er mest spændende. Hvis du ønsker vi tager et kig på noget specielt, så smid en kommentar, og vi vil se om det kan lade sige gøre.

Lidt dansk humor

Hvis der er nogle AV-firmaer, som mangler ordrer, eller vil udvide horisonten, så bør i kontakte CES. Under første præsentation, virkede PowerPoint slide skifterne og lyden ikke, så slides blev ved manuelt skiftet. Først efter 30 sekunder virkede alt som forventet. Lidt bizart med tekniske problemer på verdens største tech messe med innovativ teknologi i stride strømme.