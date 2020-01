AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-17 15:00

Tweak.dk får nyt kommentarsystem

Som et led i vores nye design, som i den kommende tid vil gennemgå en række designrettelser, har vi savnet muligheden for, at I let kan kommentere på vores tests, guides og nyheder. Nu er vi endelig klar til at frigive første version. Velkommen til vores nye kommentarsystem på Tweak.dk





Som I sikkert har bemærket, så har vi nu lanceret vores nye kommentarsystem på Tweak.dk. Lanceringen af første version af kommentarsystemet er dermed også næste skridt i vores arbejde for at forbedre og optimere Tweak.dk, siden vi rykkede over på vores nye platform.

Det betyder, at I nu direkte kan kommentere på vores artikler og komme med jeres feedback, spørgsmål eller oplæg til debat om de ting, vi skriver om på Tweak.dk. Vi er altid nysgerrige efter at høre jeres input og den konstruktive debat, som I kan skabe internt imellem hinanden. Den mulighed har vi savnet, og vi er derfor glade for endelig at kunne frigive vores kommentarsystem.

Herunder har vi lavet en hurtig lille guide til vores kommentarsystem, så I kan komme hurtigt i gang med at bruge det.





Login:

For at komme i gang, kræver det at du logger ind. Dette kan gøres på et par forskellige måder. Enten via login feltet i højre hjørne på Tweak.dk. Den mest optimale er at oprette en profil på vores forum, da du den vej kan få profilbillede med over i kommentarfeltet.

Alternativt kan du logge ind som gæst via din Facebook eller Gmail profil med en anelse begrænset funktionalitet på nuværende version.





Sådan skifter du navn:

Hvis du ønsker at skifte dit profilnavn til noget andet end den standard, du bliver tildelt, kan det ske under menupunktet i øverste højre hjørne. Der er på nuværende tidspunkt "plads" til 10 karakterer i brugernavn.





Tekstfeltet:

Denne del burde være ret lige til at bruge. Du kan enten lave en kommentar direkte i tråden eller svare på indlæg, der allerede findes.

Der er basale redigerings-funktioner i toppen af tekstfeltet med blandt andet et emoji felt.

Når du står på en tom linie, kan du få yderligere funktioner ved at klikke på + knappen til venstre for feltet.

Der er der blandt andet mulighed for at indsætte billeder eller videoer i dine indlæg. Ønsker du at rette i et indlæg, du allerede har lavet, kan det også ske ved at klikke på kuglepens-ikonet i bunden af feltet.





Karma:

Vi ønsker at holde en god debattone på Tweak.dk, og derfor har vi også et karmasystem, hvor brugerne kan upvote/like indlæg, de synes om. Omvendt kan det også lade sig gøre at downvote indlægget, hvis et indlæg har en negativ tone, der ikke er passende.

Indlæg med flere downvotes vil dukke op på vores moderatorers radar og gøre det lettere for os at gribe ind overfor adfærd, som vi ikke ønsker på siden.





Følg Tråd:

Hvis du vil være sikker på at være helt opdateret på en bestemt debat, kan du følge en tråd ved at trykke på knappen under det primære tekstfelt. Du vil så derefter så en mail, hver gang der er nye svar i tråden. Hvis du ikke længere ønsker at følge en tråd, trykker du bare på knappen igen.





Vi håber, at I tager godt imod vores kommentarsystem og ikke mindst, at det kan være et sted for en sund og interessant debat om de ting, vi allesammen interesserer os for; nemlig hardware, tech og gaming. Næste trin i kommende Tweak.dk tiltag er på trapperne indenfor kort tid. Glæd jer!

Mellem alle kommentarer afgivet i november, trækker vi en vinder af en fed præmie.

Vi ses i kommentarfeltet!





- Tweak Holdet 😎