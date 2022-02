Giveaway - Medlem af Tweak

Vi har gratis præmier på højkant hver måned, og du kan vinde endnu mere ved at være aktiv på vores platform.

3 feb. 2022 kl. 13:31 Af Leon DEL:

📣 Bliv medlem af Tweak.

Er du interesseret i nyheder, tests eller guides som omhandler computer hardware, software og teknologi generelt. Så er et Tweak medlemskab helt sikkert noget for dig.

Opret dig gratis på Tweak og du vil automatisk være med i vores giveways og konkurrencer med nyt og spændende hardware hver måned.





Tweak - FAQ





✨ Præmier på højkant denne måned.

Herunder finder du en oversigt over præmierne som vi har på højkant i denne måned.

🟢 Det et ikke for sent at være med i denne omgang.







Præmier



30 Point | Værdi : 1.600 kr. Corsair K100 Special Gold Edition CORSAIR K100 RGB er et mekaniske gaming-tastatur med et fantastisk guld-anodiseret dual-tone aluminiums design. Tastaturet har per-key RGB-belysning med kraftfuld CORSAIR AXON Hyper-Processing Technology. 110 Taster - Nordisk layout. Corsair Produkt Side









22 Point | Værdi : 410 kr. Seasonic S12III Bronze Series ATX Formfaktor (12 Volt)

80 PLUS Bronze Certificeret.

Fastmonterede kabler. Dimensioner: 140 mm (L) x 150 mm (B) x 86 mm (H)









19 Point | Værdi : 1100 kr. IQUNIX F60 - Strawberry Milk IQUNIX F60 er et 60 % mekanisk RGB tastatur med hot swap sockets og Cherry MX switche. Tastaturet understøtter både MacOS og Windows og kommer med Mac specifikke ekstra keycaps, switch- og keycap puller, støvbørste og flettet USB A til USB-C kabel. Tweak Test









15 Point | Værdi : 500 kr. Steelseries Rival 3 Wireless Pixel-perfekt TrueMove Air optisk gaming-sensor 400+ timers batterilevetid for uafbrudt strømeffektiv brug Dobbelt tilslutning via 2,4 GHz og Bluetooth 5.0 Ultra-lav latency trådløs med kabellignende ydeevne. Tweak Test









10 Point | Værdi : 220 kr. MONSTER Energy Pacific Punch Pacific Punch fra Monster med smag af kirsebær, appelsin og passionsfrugt. Indeholder 12% rigtig frugtjuice. 24 dåser af 500 ml.









0 Point | Værdi : 190 kr. SILENT WINGS 3 (140mm PWM) Lavt støjniveau 15,5dB(A) ved max RPM. 6-polet blæsermotor for mindre strømforbrug og vibrationer Væskedynamisk leje giver en lang levetid på 300.000+ timer 7 ventilatorblade og tragtformet ventilatorramme givet et højt lufttryk.









Ambassadørpuljen





Værdi : 200 kr.



Creative Pebble V2 Inspireret af den japanske stenhave, er den orbitformede Creative Pebble et slankt og elegant 2.0 højttalersystem. Højttalerne har en 45° hævet lydbillede til forbedret lydprojektion og får strøm fra et enkelt USB-kabel til problemfri musikunderholdning.











Værdi : 190 kr.

Pure Rock 2 Pure Rock 2 er Be Quiet's CPU-køler til støjsvage multimedie-systemer.

Køleren har et fremragende pris-til-ydelse-forhold med 150 W. TDP.

Derudover har køleren fire 6 mm varmerør, en Pure Wings 2 120 mm. PWM blæser, og praktisk design til montering fra toppen af bundkortet.











Værdi : 220 kr.

MONSTER Energy Den originale energidrik fra MONSTER. 24 dåser af 500 ml.







👉🏻 Nye præmier hver måned.

Som medlem af Tweak kan du deltage i lodtrækningen om fede præmier hver eneste måned. Præmierne inkluderer alt fra energidrikke, til det sidste nye hardware.





👌🏻 Gratis at deltage.

Det er gratis at deltage med et basis medlemskab, men du kan vælge at betale et mindre beløb for et sølv eller platin medlemskab, som forøger din chancen for at vinde.





👍🏻 Aktive medlemmer belønnes.

Hver gang du deler vores artikler med dit netværk, eller kommenterer på vores nyheder, tests eller guides vil du optjene point og lodder. Antallet af disse afgør din vinderchance når den udtrækkes i vores system.





⛔ Ingen spam.

Et medlemskab hos Tweak foregår på dine vilkår. Vi sender dig kun e-mails og notifikationer hvis du selv vælger det. Vælger du at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du selv vælge hvilke kategorier du er du vil modtage nyheder omkring.





✅ God stil.

Vores medlemskab er 100% uforpligtende og uden bindings-periode og der er selvfølgelig ingen pop-ups, eller andre irriterende elementer på vores platform.





🙋🏻‍♂️ Bliv en del af vores community.

Hvis du gerne vil vide mere om vores medlemskab eller oprette dig som medlem, se siderne nedenfor 👇🏻





