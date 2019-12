AUTHOR : Asmus Lars Brigsted

PUBLISHED : 2018-01-15 09:25:16

[CES 2018] Er det her game Game Boy’ens fulde form?

Hyperkin arbejder på noget for retro-spillerne, der søger at pensionere deres gamle Game Boys. Den aluminiumskårne Project Ultra GB, kan være det stykke hardware, du har brug for til at komme i gang med dine gamle Game Boy klassikere. Den understøtter de originale kassetter, også selvom den ikke er større end en Game Boy Pocket, og stadigvæk bibeholder de originale knapper.

Ikke meget har ændret sig - på en god måde - men vi kunne virkelig godt lide ideen (og følelsen) af en metal Game Boy. Mens knapperne og designet ikke er ændret, planlægger Hyperkin at opgradere lydudgangen til alle, der ønsker at lave deres egne chipmelodier som med den gamle Nintendo hardware.

Denne prototype vil udvikle sig til at omfatte stereo samt lyd forstærkning. Holdet forsøger endda at tilføje LSDJ chip tune-software internt i enheden.



Ud over lyden har den endelige enhed også en USB-C-opladningsport (i øjeblikket bygger den på en old school AC-port), mens skærmen vil omfatte et RGB-hjul til at skifte gennem farveindstillinger, herunder den klassiske gulgrønne indstilling fra den allerførste Game Boy.

Flere detaljer er sat til at komme på E3 2018, med en enhed der er planlagt til at blive vist.

Hyperkin forklarer, at det forventes, at enheden koster mindre end $100 eller lige omkring de 600 danske kroner.

