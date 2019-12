AUTHOR :

Årets julegave til ungerne og kreative sjæle - Computer Kit Complete

Elsker du dimser og fede gadgets, så skulle du kigge i retning af Computer Kit Complete, så giver dig mange timers fed underholdning.

Det herrens år er 2017, og elektroniske dimser og dimsedutter er en fast bestanddel af vores liv og husstand. Om dette r fancy pancy elektronik i køleskabet, der selv regner indkøbslisten ud, eller intelligente pærer, der sørger for den rette belysning i hjemmet, så findes der en dimt der kan løse dine ønsker og tanker.



Det samme gælder ungernes ønsker om at træde ind i nørdens forunderlige verden. Hvorfor ikke gå all-in, og bestil dem et Kano Computer Kit Complete, som består af en veldesignet Raspberry Pi 3 krydret med en 10,1 tommer HD monitor, USB-hub, højtalere, et tastatur, mikrofoner og et batteri for at toppe kagen af.



De kan benytte det Linux baserede OS til gaming og surf på world wide web, og tilmed lære at kode deres egne programmer og finurlige apps. Sættet er på markedet fra starten af november, og dermed det oplagte valg til jul.

Prisen starter på €329.99