Amazon og Jeff Bezos søsætter Amazon Scout i Snohomish County

Jeff Bezos er verdens rigeste mand, men i stedet for at smide sig på sofaen og nyde livet via hans mange projekter – herunder Amazon, går han forrest i udviklingen af ny teknologi, og melder sig klar med autonom leveringsrobot.



Navngivet Amazon Scout, er fuld funktionsdygtig, og videoen viser, hvordan leveringen fungerer i praksis. Amazon er på forsøgsbasis i gang med at teste seks af robotterne i Snohomish County i den amerikanske stat Washington, og vi vil uden tvivl snart se konceptet i en større skala. Amazon Scout, hvor de ikke bare er begrænset til mindre pakker.



PostNord, kom ind i kampen.

