AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-21 10:35:41

Beoncam håndledskamera – 360° Spion ur

Beoncam er et IndiGoGo projekt fra et team i Singapore, der promovere sig selv på at lave et always-on 360° HD kamera der altid er klar til at optage verdenen omkring dig, samtidig med at det ikke fylder mere end et ur på dit håndled eller hvad der kan monteres på cyklen.

Kameraet optager i 5MP i fuld panorama så man altid får hele vinklen med, og skulle være udstyret med batteritid til flere dage uden at lade.

Desuden er det blevet gjort vandafvisende således at lidt vand ikke ødelægger mulighederne for det gode motiv. Der er blevet udviklet en app der kan fjernstyre kameraet, hvis du nu har poppet den ud at armbåndet og f.eks. monteret den på din taske eller cykel, kan du stadig styre alle mulighederne så som fisheye-motiv eller dele dit nyligt optaget mesterværk med hele verdenen.

Hele projektet kan backes på IndieGoGo og har allerede nået over 200% af det ansøgte beløb.

Credit: Spacemap