PUBLISHED : 2017-10-30 12:50:55

Bitcoin Mining Rig Bygges af 40 Gammel Samsung Galaxy S5 Smartphones

Hvorfor skrotte noget der rent faktisk kan genbruges til noget fornuftigt. En tekst, der passer som fod i hose med denne Bitcoin Mining Rig, som basalt set består af fyrre gamle Samsung Galaxy S5 smartphones.

Bitcoin Mining riggen, er tilmed udstyret med et nyt operativsystem fra Samsung, som er udviklet til netop at min Bitcoins.



Bitcoin Mining riggen, er tilmed udstyret med et nyt operativsystem fra Samsung, som er udviklet til netop at min Bitcoins.



Samsung har ikke løftet sløret for specifikationerne, eller detaljer om, hvorledes bitcoin Mining riggen virker.



Billederne stammer fra iFixit’s CEO Kyle Wiens, som tidligere har arbejdet med Samsung på lignende projekter, hvoraf et projekt med at benytte endnu ældre modeller som Galaxy S3 smartphones til et kommende upcycling projekt.



Sidstnævnte projekt er fremvist på video.



Bitcoin Mining Riggen forventes lanceret inden for en kort tidshorisont.