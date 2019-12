AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-07-26 09:40:00

Bookeen Saga e-bogslæser

Vi skal i igen dag have besøg af Bookeen, og i dag drejer det sig om deres e-bogslæser Saga. Saga er en fræk lille e-bogslæser med indbygget cover og lys. Læs med i dagens test, for at se hvad den lille e-bogslæser kan.

Vi har endnu engang besøg af Bookeen, og i dag er det deres ebogslæser Saga som er i fokus. Saga er en fræk lille ebogslæser med indbygget cover. Saga er ebogslæseren for dig der har brug for en e-bogslæser på farten, og den er i den billige ende af spektret, hvad angår ebogslæsere. Fordelen ved en ebogslæser er selvfølgelig eInk displayet, som ikke har en opdateringsfrekvens på hverken 30 hz, 60 hz eller 144 hz. Et eInk display kan derfor sammenlignes direkte med at læse en gammeldags analog bog.

Modellen vi skal se på i dag hedder Saga, og kommer i en enkel indpakning, med et billede af e-bogslæseren på forsiden, og relevant produktinformation på bagsiden. Kassen er lavet i meget hård pap, så der ikke er chance for at Saga får et tryk under transport. Versionen vi har modtaget til test i dag er limegrøn, men Saga findes også i en række andre farver.

Vi tager i vores videopræsentation et kig rundt om produktet herunder.

Saga er kendetegnet ved en lille formfaktor indbygget i et cover, baggrundslys, en lækker eInk skærm, alt sammen for at sikre en optimal læseoplevelse.

Hvad finder i kassen:

Bookeen Saga ebogslæser

USB til microUSB ladekabel

Quick start guide

Specifikationer:

Touch skærm: Multi-Touch, capacitive multi-dots

Opløsning: 1024 x 768 px

PPI: 213

Skærmteknologi: E-Ink

Skærmlys: ja, med usynlig lys diffuser og 20 niveauer af lysstyrke

Processor: Allwinner A13 Cortex A8 1 GHz

Dimensioner: 134 mm x 155 mm x 15 mm

Vægt: 320 g

Hukommelse: 8 GB, svarende til omtrent 8000 ebøger

Udvidelse: nej

Knapper: Næste side, forrige side, menu (home)

Wi-Fi: 802 .11b/g/n

Batteri: 1900 mAh

Interface: 27 sprog/Web Browser

OS: Linux 2/Adobe reader Mobile SDK: 10

Fil standarder: EPub, PDF Adobe DRM, HTML, Txt, FB2

Billeder: JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PS

Design og test:

Bookeen Saga er en ebogslæser i den billigere ende, udstyret med et E-Ink display med en opløsning på 1024 x 768 px, og en DPI på 213. Det er en lækker lille sag der er tale om, med en skærm på 6”, og et indbygget cover i silikone. Den er derfor den perfekte legekammerat på turen i bussen, toget eller på ferien. Saga ebogslæseren er stor nok til at den er behagelig at læse på, og lille nok til at man kan have den med sig overalt.

Selve e-bogslæseren kommer i dimensioner på 134 mm x 155 mm x 15 mm, og kan erhverves i en række smarte farver. Ligesom andre modeller i Bookeens serie af e-bogslæsere, er formen rektangulær, med afrundede hjørner. Den gør sig derfor særdeles godt som bog, både i form, men også i størrelsen, som ligger rigtig godt i hånden. Men det kommer vi mere ind på senere.

Farven vi tester i dag, er limegrøn. Når vi åbner coveret finder vi E-Ink skærmen der sidder inde i ebogslæserens cover, men en god kant hele vejen rundt. I venstre side er der en knap til at tænde og slukke lyset i e-bogslæseren, og i højre side tre knapper, en ”frem” knap, en ”tilbage” knap, samt en ”menu” knap. Bookeen har endnu engang valgt at fokusere på et minimalistisk design, hvilket er noget som også gør sig gældende når e-bogslæseren er i brug.

OS på Saga er ligesom designet, med simplicitet i førersædet. Det eneste man kan justere er sproget, og Saga kommer med dansk osm mulighed, og hvorvidt man vil vise coveret på den bog man læser når e-bogslæseren er slukket. Der er ikke mere man kan justere på i UI’et. Og det er lidt en skam. Der er ikke mulighed for at ændre batteriindikatoren til at vise hvor mange procent strøm der er tilbage, eller estimeret læsetid, hvilket er en lille nyttig funktion jeg personligt gerne selv så e-bogslæseren havde.

Læseoplevelsen på Saga er i rigtig god. Skærmen har som nævnt en opløsning på 1024 x 768 px, og en DPI på 213. Det betyder at man får en meget behagelig læseoplevelse, og man kan let justere skriftstørrelsen så den passer til ens øjne. Skærmen reagerer fint på input, og ”bladrer” uden problemer frem og tilbage i de bøger man læser, hvad enten man bruger touch-skærmen, eller de fysiske knapper til at navigere med. E-Ink teknologien, som Saga e-bogslæseren benytter har den fordel, at når en side er loadet, så slukker skærmen indtil man bladrer igen. Den fungerer derfor næsten som en almindelig bog eller avis ville gøre det, hvorfor øjnene ikke bliver mere stressede, end hvis du for eksempel gør brug af en tablet til at læse på. Og det synes jeg personligt er et kæmpe plus. I Saga er der også et accelerometer, så ebogslæseren ændrer tekstorienteringen, afhængig af hvordan du holder den. Smart nok, men ikke nødvendigvis en feature jeg har brug for i en ebogslæser.

Baggrundsbelysningen på skærmen gør hvad man kan forvente, så man ikke er afhængig af en natlampe for at læse om aftenen. Der er 20 forskellige niveauer som lyset kan justeres i. Det passer derfor fint til alle niveauer af belysning, til meget lidt om aftenen, til fuld skrue når det er nødvendigt.

Skal du overføre bøger til Saga, skal du enten købe dem gennem Bookeens egen bogforretning, eller de skal overføres via PC. Bookeen Store er på fransk, hvorfor det ikke giver meget mening for os i Danmark at benytte os af den. Men overførslen via PC fungerer helt uproblematisk. Man forbinder Saga via USB kabel til PC’en, og kan derefter overføre filerne man ønsker. Og da en e-bog stort set ingenting fylder, så det er hurtigt og let gjort. Med den indbyggede lagerplads på 8 GB, er der plads til op mod 8000 e-bøger. Så der er nok plads at tage af.

Når man åbner en bog kan man hurtigt og let justere læsesettings, men alt hvad det indebærer. Det drejer sig om skrifttype, skriftstørrelse, afstand mellem tekst, afstand til sidemarginer, hvilken ordbog man vil gøre brug af, og om man vil tilføje noter til markeret tekst. I brug er der mulighed for at markere ord for at få dem forklaret via ordbogen, eller tilføje noter til den markerede tekst, som bliver gemt sammen med bogen eller artiklen. Så man altid kan finde det frem igen. Men ligesom for Muse HD, er note systemet langt fra optimalt, da det åbnes i et nyt vindue, og man derfor ikke kan se teksten man vil tilføje noterne til. Det er lidt omsonst, hvis man skal skifte frem og tilbage mellem de to.

De fire fysiske knapper på Saga har et fint taktilt respons, og er intuitive at bruge. Tegnene på knapperne forklarer fint deres funktion. Touch-skærmen kan også bruges til at bladre i en bog, ved at trykke i højre eller venstre side for henholdsvis frem og tilbage. Jeg er endnu engang utrolig glad for den enkle styring der er i brug hos Bookeens e-bogslæsere. Det er let og enkelt. Og så virker det bare.

Batteritiden er i top, præcis som hos andre e-bogslæsere. Det holder i lang tid hvis man ikke bruger baggrundslyset. Der er til flere ugers brug i batteriet i Saga, dog kun hvis man undlader at gøre brug af baggrundslyset. Bruger man lyset, så koster det en del på batteritiden, men der er stadigvæk nok tid til at man kan nå at læse en god bog på 5-600 sider. Saga e-bogslæseren, kan læse en del forskellige e-bogsformater. Her kan vi i flæng nævne ePub, PDF, HTML, Txt, FB2. Dog er der ikke understøttelse af .MOBI-formatet, hvilket er lidt besynderligt, når den nu kan læse de fleste andre gængse formater. Under testen var der ingen problemer med at læse filformaterne vi kastede efter den, og Saga lever derfor uden problemer op til de forventninger man måtte have til en e-bogslæser.

Rent ergonomisk, så er der dele der taler for Saga, men også pointer der ikke er så gennemtænkt. For det første er der coveret, som ikke kan tages af. Det er en ulempe hvis det begynder at gå i stykker. Derudover er silikonen som coveret er lavet i, en støvmagnet. Dog er der også her indbygget en magnetisk on/off, så e-bogslæseren automatisk tænder, hver gang man åbner den, og slukker når den lukkes. Det er godt lavet. Vægten er også et punkt der kan hælde til begge sider. På over 300 gram, er den næsten dobbelt så tung som de fleste andre e-bogslæsere, og den er derfor også lidt hårdere at holde over hovedet, hvis man kan lide at ligge på ryggen og læse. Men størrelsesmæssigt, så ligger den supergodt i hånden.

Pris:

Prisen på Bookeen Saga hentet fra Bookeens egen hjemmeside, da den endnu ikke er i databasen hos PriceRunner.dk. For omkring 960,00.- DKK kan du erhverve dig Saga e-bogslæseren. Vil du læse mere om Bookeen eller deres serie af e-bogslæsere, kan du klikke på banneret herunder, for at blive ledt videre til deres hjemmeside.

Konklusion:

Saga er en af de billigere e-bogslæsere jeg har haft i hænderne, og Bookeen har taget en masse interessante valg i designet af deres Saga e-bogslæser. Først og fremmest, så er der elefanten i rummet, det fastmonterede cover. Der er ingen vej uden om dette. Enten elsker du det, eller også hader du det. Det har for undertegnedes vedkommende været lige dele på forskellige tidspunkter gennem testen.

Det er superlækkert at Saga tænder automatisk når man åbner for e-bogslæseren, men det er utroligt træls med alt det støv coveret samler. Og det samme er muligheden, eller manglen på samme, ved at man ikke kan skifte coveret hvis det går i stykker. De fire fysiske knapper på e-bogslæseren er et lækkert touch, og jeg foretrækker personligt at skifte side med de fysiske knapper. Jeg så gerne større muligheder for at tilpasse flere ting i Saga’s OS og læseopsætningen, men man skal også rose Bookeen for et simpelt og meget funktionelt OS, hvor man ikke kan tage fejl af hvordan man betjener e-bogslæseren. Og så virker det altså bare som det skal.

Den store selling point for Saga er helt klart dens særprægede design og anderledes farver. Jeg kan bedst beskrive design og farver som "hip". Skærmen er god, men ikke på højde med skærmen på Muse HD, som vi har testet tidligere, eller Amazons Kindle. Det gør ingenting, da skærmen generelt er rigtig god, men det havde klædt Saga med en skærm med lidt højere PPI. Saga e-bogslæseren er prissat til omkring 960,00.- DKK, hvilket betyder at den lander lige under topklassen inden for e-bogslæserne. Stod jeg med valget i dag, ville jeg nok vælge at smide 100 kroner mere, og gå op til Bookeen’s Muse HD, som jeg synes har lidt mere at gøre med. Det ændrer ikke på at Saga er prissat godt, specielt med tanke på at man får et cover med til den. Der skal man smide et par hundrede ekstra, til enhver anden e-bogslæser. Vi runder dagens test af Bookeen Saga af med en karakter på 7,5.

Pros:

E-Ink skærm

Batteritid

Lagerplads på 8 GB – plads til masser af bøger

Flot design

God brugeroplevelse

Cons:

Note-funktionen er designet mindre godt

Begrænsede muligheder for opsætning

Cover er fastmonteret

Cover elsker støv