AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-11 14:59:42

Caavo Steaming box – One box to rule them all

Er du også træt af at have et væld af forskellige tv bokse, og andre streaming kasser stående under tv’et og er subscribed til både Netflix, HBO og alt mulig andet?

Ender du ofte med at bruge mere tid på at lede efter noget at se, og hoppe rundt mellem de forskellige enheder og servicer, før du rent faktisk finder det du gider at se?

Det skal være fortid hvis du spørger udviklerne bag Caavo. De er ved at udvikle en multimedia enhed til alle dine andre enheder. Så du tager bare din Chromecast, dit appletv, din firebox og dit nexflix. Forbinder det hele til Caavo. Wupti, 1 fjernbetjening og 1 enhed der skal tændes. Så har du adgang til det hele under samme tag. Det hele bliver selvfølgelig styret via en fjernbetjening der kan tage stemmestyring, så du bare siger ”Watch Deadpool” eller hvad du nu lige føler for. Så finder den selv filmen på en tilgængelig service og begynder at spille.

Caavo virker ved at man simpelthen forbinder alle ens eksisterende bokse direkte i bagenden af Caavo. Der så automatisk registrere hvad du har sat ind, helt automatisk.



Teamet bag Caavo består i stor grad af folk fra steder som f.eks. Sling, Dish, Jawbone, Xbox og Harman, og forventes at komme ud med de første enheder senere i år