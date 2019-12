AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-28 11:12:06

DJI MAVIC 2 PRO giver konkurrenterne baghjul

Har du bare en lille smule styr på Dronemarkedet, så kender du uden tvivl DJI, som er en af de førende på området. For kort tid siden annoncerede DJI ankomst af deres DJI Mavic 2 Pro, som lægger endnu mere afstand til deres konkurrenter.

DJI Mavic 2 Pro er verdens drone udstyret med kamera og optisk zoom.



Indmaden i kameraet kommer fra verdenskendte Hasselblad, og på DJI Mavic 2 Pro dronen, åbner det for muligheden for at få 4k-video og 20 megapixel stillbilleder op i luften via en CMOS-sensor på en tomme. Hertil kommer en flyvetid på omkring 30 minutter, og en imponerede rækkevidde på 8 kilometer.



Nedenstående video viser DJI Mavic 2 Pro i action. Prisen på DJI Mavic 2 Pro er omkring 10,000 kr.

Image credit: DJI