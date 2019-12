AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-26 15:21:45

De nye Valve Knuckles VR kontrollers demonstreret

Lanceringen af de nye Valve Knuckles VR kontrollers kravler tættere på, og nu viser en video omtalte produkt i et VR-miljø

Tidligere har Valve proklameret lanceringen af deres nye Knuckles VR Controllers, som denne gang bliver et konsumer produkt. Valve annoncerede tidligere selvsamme Knuckles VR Controllers til developers, og nu er producenten så klar til at søsætte Knuckles VR Controllers selvom priser og endelig release ikke helt er omtalt.



For at slå ventetiden ihjel, er der en video klar, der fremviser deres nye virtual reality controllers i et VR-miljø.



Første gang vi stiftede bekendtskab med Knuckles VR Controllers, er tilbage i 2016, og siden har udviklerne hos Valve og tredjeparts firmaer, knoklet løs for at komme hvortil de nu. Især gestikuleringen, har været i fokus sammen med hånd-genkendelse mens man er i omtalte VR-miljø, og der lader til aktørerne har fået styr på de sidste detaljer.

