AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 08:34:06

Dell og deres første Windows Mixed Reality headset klar til forudbestilling

Dell’s første mixed-reality headset til Windows Mixed Reality (MR) platform, Dell Visor, er nu klar til forudbestilling.

Dell’s første mixed-reality headset til Windows Mixed Reality (MR) platform, Dell Visor, er nu klar til forudbestilling. Windows MR dev kits blev første gang lagt ud til forudbstilling tilbage i maj, og nu er Dell altså klar med et produkt henvendt til masserne.



Dell Visor byder på et dual 2.89” Sharp LCD panel, som understøtter 90Hz refresh rate, et 110 graders field of view og per-eye opløsning på ikke mindre end 1,400 x 1,400 (706 PPI).

Panelerne benytter sig af RGB subpixel, for at kunne optimerer billedkvaliteten, som vi også så med det populære PlayStation VR headset.



Dell skriver følgende:



Like other Windows MR headsets, our Dell Visor additionally features dual front-facing cameras that provide inside-out spatial awareness and movement tracking across six degrees of freedom. It’s the same technology used in Microsoft’s own HoloLens.



Dell fortæller ligeledes, at games og andet MR indhold lanceres sammen med Dell Visor via Windows Store og Steam, og kommende indhold udbydes ligeledes på samme platforme.



Dell Visor er prissat til $349.99, og skulle blive sluppet løs fra 17 oktober.